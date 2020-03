Consejo Nacional de Asociación de Comunicadores evalúa su gestión

La Habana, Cuba. – La inauguración de la muestra de carteles Pensar como país y el análisis del trabajo realizado por la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales el pasado año, están entre los temas, desde este miércoles, del Consejo Nacional de la organización.

El Palacio de Convenciones acogerá la cita, que tiene, entre otros objetivos, analizar el presupuesto actual de esa entidad, así como la presentación, debate y aprobación de las modificaciones al Reglamento de ingreso a dicha sociedad.

El Consejo Nacional de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, que comenzó este miércoles y concluye hoy, abordará los documentos políticos y normas jurídicas para el ejercicio profesional de la comunicación social en Cuba.

La comunicación con sus tres pilares claves: ética, profesionalidad y compromiso, es herramienta esencial que contribuye a la actualización del modelo económico.

