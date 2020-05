17 de Mayo: A celebrar desde el surco

La Habana, Cuba. El próximo 17 de Mayo se celebra un aniversario más del asesinato de Niceto Pérez, la firma de la Ley de Reforma Agraria y la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP.

El presidente de la organización, Rafael Santiesteban Pozo, en una carta de felicitación enviada a los campesinos cubanos, afirmó que en esta ocasión los festejos se harán desde casa, el surco, cooperativas y comunidades, superando obstáculos y cumpliendo con las medidas de aislamiento social.

Expresó que la situación provocada por la COVID unida al recrudecimiento del Bloqueo impuesto por Estados Unidos, demanda el máximo esfuerzo en la producción de alimentos, trabajar con mayor organización y adoptar medidas excepcionales, que permitan incrementar la producción agropecuaria, aprovechar mejor la tierra, aumentar las siembras y buscar alternativas y soluciones a los problemas.

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, Rafael Santiesteban Pozo, en su misiva de felicitación al campesinado cubano por el 17 de mayo, aniversario del asesinato de Niceto Pérez, la firma de la Ley de Reforma Agraria y la creación de la organización, afirmó que ante la actual situación que vive el país por la COVID, es necesario lograr mayor eficiencia y aprovechar al máximo las potencialidades.

Ratificó la importancia de aplicar la ciencia y la técnica, las prácticas agroecológicas, promover la tracción animal, el autoabastecimiento municipal, así como estimular a los productores y aumentar los resultados, para aportar más a la alimentación del pueblo y a la economía del país. Igualmente, reconoció el esfuerzo realizado en el cumplimiento de las principales tareas de la ANAP, que enmarca todo un año de trabajo, sacrificio y dedicación.

