Venezuela y Cuba evalúan desafíos de cooperación en sector petrolero

Caracas. – Venezuela y Cuba evaluaron los desafíos de la cooperación bilateral durante este 2020 en el sector del petróleo y las finanzas.

Delegaciones de ambos países revisaron el comportamiento del sistema venezolano y las expectativas para este año que recién comenzó, detalló el ministro del Petróleo de la nación bolivariana, Manuel Quevedo.

El viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Roberto López, reiteró a su vez que el bloqueo económico no es impuesto a las empresas, sino a los pueblos y agradeció los logros obtenidos en el marco de la colaboración bilateral.

Como parte de la vigésima Reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, ambos países afianzaron la cooperación bilateral, en el que evaluaron cubrir los anticipos de sus convenios con la criptomoneda petro.

