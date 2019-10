Venezuela rememora declaración como Territorio Libre de Analfabetismo

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el aniversario 14 de la declaración de la nación bolivariana como Territorio Libre de Analfabetismo, hito logrado por el exmandatario Hugo Chávez.

El 28 de octubre del año 2005, la UNESCO declaró a la nación venezolana Territorio Libre de Analfabetismo gracias al programa social Misión Robinson creado por el Gobierno bolivariano con el apoyo de Cuba.

Más de un millón 400 mil venezolanos fueron alfabetizados y de esta forma el país sudamericano alcanzó uno de los objetivos de Naciones Unidas para este milenio en materia educativa.

Venezuela merece ser reconocida por el renovado vigor de sus esfuerzos en cuanto a alfabetización, muestra de lo que puede hacerse cuando las sociedades se movilizan en busca de alcanzar las metas educativas, señaló el entonces secretario general de Naciones Unidas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.