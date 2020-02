Venezuela denunció medidas coercitivas de Estados Unidos

Ginebra. – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las sanciones económicas de Estados Unidos.

Obstaculizar el acceso a los alimentos y a medicinas, como arma para la coerción política es una acción a todas luces criminal. Las medidas coercitivas unilaterales equivalen en la práctica a armas de destrucción masiva, dijo el ministro en Ginebra.

Estados Unidos aplica una batería de sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro para forzarlo a abandonar el poder. Washington respalda al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países.

También afirmó que el propio Maduro pidió colaboración al sistema de la ONU para generar una política para romper el bloqueo utilizando el petróleo de Venezuela. Sin embargo, nada ha hecho Naciones Unidas.

