Venezuela defiende propuesta de relanzar Petrocaribe

Caracas, Venezuela. – A pesar de las agresiones económicas del Gobierno de Estados Unidos, principalmente contra la industria petrolera, Venezuela defiende la propuesta de relanzar el acuerdo de cooperación energética Petrocaribe.

Impulsado por el Ejecutivo venezolano dentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos surgió bajo el principio de solidaridad dirigido a eliminar las asimetrías y desigualdades.

Petrocaribe representó un mecanismo de integración encaminado a impulsar el desarrollo socioeconómico regional, mediante el suministro de recursos energéticos a naciones del Caribe mediante el financiamiento en condiciones favorables.

Al intervenir en la XVII Cumbre del ALBA-TCP, el presidente, Nicolás Maduro, planteó el relanzamiento de Petrocaribe, de conjunto con los programas sociales desarrollados como parte del proyecto integracionista.

