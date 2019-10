Venezuela beneficia a migrantes y refugiados

Caracas, Venezuela. – Más de 9 millones de migrantes y refugiados se benefician de las políticas de justicia social del Gobierno de Venezuela, informó una nota de la Cancillería de ese país.

En el septuagésimo Período de Sesiones del Comité Ejecutivo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, celebrado en Ginebra, Suiza, la representación venezolana aseguró que las personas llegadas a su país se favorecen con programas humanistas.

La Cancillería bolivariana menciona también a las miles de solicitudes de retorno de compatriotas residentes en el exterior, procesadas a través del Plan Vuelta a la Patria.

Voceros locales desmintieron que los ciudadanos venezolanos encontraran una salvaguarda a su vida y sus derechos bajo los gobiernos del Cartel de Lima, hostiles a Caracas, y añaden que, por el contrario, en algunos países fueron sometidos a expresiones de xenofobia y explotación laboral.

