Venezuela agradece apoyo ante ataques de Estados Unidos

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, agradeció a los gobiernos de China y Rusia por su solidaridad con Venezuela, ante los constantes ataques de Estados Unidos contra ese país.

Sus declaraciones sucedieron a raíz de las recientes visitas hechas por él a esas naciones, donde sostuvo encuentros con el fin de fortalecer la cooperación política y económica, e intercambiar tecnologías para impulsar la producción en distintos rubros.

Además, Cabello sostuvo un encuentro con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, a fin de continuar estrechando vínculos de cooperación bilateral entre ambas naciones.

Como parte de una misión encomendada por el presidente Nicolás Maduro, el máximo dirigente de la Asamblea, acompañado por representantes de otras instituciones, visitó China y Rusia, con el propósito de impulsar la cooperación política y económica.

