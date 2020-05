Sugieren crear Grupo de Países Bloqueados por Estados Unidos

Teherán, Irán. El ex-embajador de Irán ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, Mohammad Ali Khatibi, sugirió hoy integrar un grupo de países bloqueados por Estados Unidos.

El funcionario señalo que entre todos ellos, será más fácil el comercio internacional, ya que el aumento de sancionados por Washington proporciona una capacidad para soluciones alternativas a las necesidades y posibilidades de cada uno de los bloqueados por el gobierno estadounidense.

En opinión del ex-diplomático iraní una de las vías sería el intercambio de bienes o de oro por productos como un método para comerciar entre los que la Casa Blanca bloquea o embarga.

Mohammad Alí Khatibi, tomo como referencia cercana a las recientes exportaciones de gasolina de Irán a Venezuela, las cuales en su opinión, pueden ser una oportunidad para formar el club de países sancionados.

