Recuerda Evo Morales al Comandante Camilo Cienfuegos

La Paz, Bolivia. – Evo Morales, presidente de Bolivia, escribió en su página oficial de Twitter, que recordamos a Camilo Cienfuegos, en la fecha de su partida, quien fuese junto a Fidel y Ernesto Che Guevara, uno de los principales comandantes de la Revolución cubana.

Fue un hombre alegre, jovial, de sobrado patriotismo, de ahí su disposición de incorporarse a la expedición del yate Granma en 1956.

Durante la lucha en la Sierra Maestra, Camilo sobresalió como uno de los más relevantes soldados del Ejército Rebelde, alcanzó los grados de comandante, encabezó una columna invasora, y dirigió importantes acciones revolucionarias.

Camilo perdió la vida el 28 de octubre de 1959, cuando cayó el avión en que viajaba, pero sus restos nunca fueron hallados, de ahí la tradición del pueblo cubano de llevarle flores al mar, ríos o lagunas.

