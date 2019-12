Presidente venezolano insta a afrontar nuevos retos

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó al pueblo a un cambio profundo para afrontar nuevos retos en 2020 y consolidar la estabilidad económica, política y social del país.

El mandatario aseguró que en el nuevo año habrá una recuperación de la economía a través de la criptomoneda petro, la cual se convirtió en 2019 en un gran dinamizador del poder adquisitivo, frente al bloqueo estadounidense.

Maduro recordó que el año que concluye estuvo marcado por una gran lucha por la soberanía venezolana, atacada por la administración de Donald Trump al tiempo que destacó la disposición de sectores de la oposición de construir las bases de la convivencia pacífica.

El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el diálogo es garantía de la estabilidad política y resaltó el triunfo de la paz en 2019, pese al bloqueo y la agresión imperialista.

