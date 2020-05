Preocupación mundial por posible segunda oleada de la Covid-19

Wuhan, China. – El surgimiento de casos autóctonos del nuevo coronavirus en las ciudades de Wuhan y Shulan caracterizó la semana en China, pues implicó reactivar los niveles de emergencia y suma preocupaciones sobre una segunda oleada de la Covid-19.

Nigeria reportó este viernes193 nuevos contagios con la Covid-19; con ello se eleva a más de 5 mil 160 el total de personas que contrajeron la enfermedad, divulgaron fuentes sanitarias.

El centro interfederal de crisis de Bélgica informó 56 muertes por el nuevo coronavirus en las últimas horas, cifra inferior a la de días previos, pero que aumenta el total a casi 9 mil fallecidos en esa nación.

Irán registró este viernes más de 2 mil 100 nuevos positivos a la enfermedad para la mayor cifra desde abril último, que incrementa el número de infectados a más de 116 mil desde la confirmación de la enfermedad.

