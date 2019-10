Países No Alineados ratifican apoyo a Venezuela

Bakú, Azerbaiyán. – Al concluir la primera jornada de deliberaciones de la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que más de un centenar de países ratificaron su apoyo a Venezuela.

El mandatario en su cuenta en la red social Twitter escribió: “Nos sentimos felices porque 120 países han ratificado su decidido respaldo a Venezuela. Con orgullo seguiremos defendiendo la verdad de nuestro pueblo.

Este viernes, además de entregar la presidencia pro témpore del Movimiento de Países No Alineados a su homólogo de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el jefe de Estado venezolano se reunió con varios líderes mundiales y funcionarios de entes internacionales.

Entre los encuentros paralelos sostenidos por Maduro durante esta jornada, destaca el intercambio con Aliyev, el cual calificó de grato, y señaló que estaba convencido de que el organismo quedaba en buenas manos.

