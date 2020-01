Nombran a Dmitri Medvédev Vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso

Moscú. – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, nombró a Dmitri Medvédev como vicepresidente del Consejo de Seguridad, luego de la dimisión del gobierno en apoyo al mandatario y a los cambios constitucionales.

Mientras, la Cámara Baja de la Asamblea Federal aprobó la candidatura de Mijaíl Mishustin para el puesto de presidente del Gobierno de Rusia, propuesto para el cargo por Putin.

Mishustin, de 53 años, quien participó en los primeros estadios de la creación del sistema informático del Servicio Tributario ruso, llevó a cabo iniciativas destinadas a fomentar y popularizar en la nación eslava las nuevas tecnologías de la información.

Ese organismo es reconocido como uno de los más avanzados del mundo gracias a él, cuya candidatura contó con los votos de más de 300 diputados a favor, 41 abstenciones y ninguno en contra.

