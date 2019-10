Multitudinaria marcha contra el gobierno de Chile

Chile. – Convocada por la Mesa de Unidad Social, arrancó desde la plaza Italia en Santiago de Chile una multitudinaria marcha pacífica en el contexto de la huelga general contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Se suman a esta medida de presión para exigir el fin de las injusticias en el país sudamericano numerosas organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles, entre otras.

Por otra parte, el subsecretario del Interior de Chile, Rodrigo Ubilla, informó que la cifra de muertos por la cruel represión policial se elevó a 18 durante las protestas iniciadas el viernes último en el país contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Además, señaló que este martes hubo 54 marchas de protesta en todo Chile en las que se calcula participaron unas 220 mil personas y se espera suceda lo mismo en la manifestación que tiene lugar este día.

