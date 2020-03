Más de 490 casos confirmados de Covid-19 en Latinoamérica

Más de 490 casos confirmados de la Covid-19 y cuatro fallecidos contabiliza hoy América Latina y el Caribe, de ahí que las autoridades gubernamentales incrementen las medidas para evitar la propagación de esa pandemia.

El Consejo de Gobierno de Galápagos decidió este domingo que todos los nacionales o extranjeros que quieran ingresar a las Islas Galápagos deberán pasar antes 14 días en Aislamiento Preventivo Obligatorio en el territorio continental de Ecuador, tras registrarse 28 enfermos y un deceso.

Las autoridades de Chile prohibieron la recalada de cruceros en todos los puertos del país, entre otras medidas aplicadas en días pasados, para combatir al nuevo coronavirus que ya contabiliza 61 pacientes.

Venezuela aumentó a 10 la cifra de contagios y el presidente Nicolás Maduro anunció en esta jornada la suspensión de los vuelos desde República Dominicana y Panamá hacia Caracas, lo cual se suma a la decisión adoptada con anterioridad de cancelar los viajes procedentes de Colombia y Europa.

Santo Domingo, con 11 casos, suspendió a partir de hoy por 30 días las operaciones aéreas entre Europa, China, Corea del Sur e Irán y el país, con el objetivo de tratar de evitar la propagación de la Covid-19 en este territorio.

Fuentes oficiales revelaron que Brasil aumentó el número de contagios de 98 a 121, Argentina (45), Perú (43), México (41), Colombia (34), Panamá 43 y un deceso, Paraguay (siete), Bolivia (10), Cuba (cuatro), Uruguay (seis), Honduras (tres), Guatemala (uno), Jamaica (ocho) y Puerto Rico (cuatro).

Islas Caimán presentaba un solo caso y el paciente falleció la víspera.

Hasta el momento se mantienen sin pacientes confirmados Nicaragua, Haití y El Salvador, este último aprobó hoy una ley que restringe temporalmente los derechos constitucionales, para enfrentar al nuevo coronavirus Covid-19 con 58 votos a favor, 25 en contra y una abstención en el Parlamento.

Tomado de Prensa Latina

