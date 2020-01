Lula agradece Premio Internacional de Derechos Humanos

Brasilia, Brsail.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva agradeció el premio que recibió recientemente a manos de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

En un video publicado en redes sociales, el fundador del Partido de los Trabajadores afirmó que daba las gracias por el galardón Nicolás Salmerón, y precisó que la distinción no era solo suya, sino de todas las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos, la libertad, la democracia y contra la injusticia.

La institución no gubernamental argumenta que otorgó tal estímulo por la dignidad y el carácter respetuoso, pacífico y democrático con que Lula afrontó la persecución judicial y política de la cual fue objeto y que culminó con su encarcelamiento político.

Con ese reconocimiento, la Fundación Internacional de Derechos Humanos reconoce el legado del exdirigente obrero en la lucha contra el hambre y la pobreza.

