La UNESCO pide a Estados Unidos no atacar la cultura iraní

París, Francia. – La directora general de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas, UNESCO, Audrey Azoulay, pidió a Estados Unidos que se abstenga de atacar el patrimonio cultural de Irán.

Azoulay se reunió con el embajador de la República Islámica de Irán en la Unesco, para conversar sobre las tensiones en Oriente Medio y en particular las consecuencias que podrían afectar al patrimonio y la cultura en la región.

La Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural exige a los firmantes no tomar ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural situado en el territorio de otros Estados Partes.

Por último, subrayó Azoulay que la universalidad del patrimonio cultural y natural, es vector de paz y de diálogo entre los pueblos, y que la comunidad internacional tiene el deber de protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras.

