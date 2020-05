La pandemia sigue haciendo estragos en el mundo

Madrid. España reportó este viernes 56 muertes y 446 nuevos contagios por la pandemia, un leve repunte en ambas estadísticas respecto al jueves, informó el Ministerio de Sanidad de esa nación.

El Departamento de Protección Civil, en Italia, confirmó que ese país registró otros 130 decesos en las últimas horas, para un total de 32 mil 616 desde el comienzo de la pandemia.

La cifra total de fallecidos en Portugal por el nuevo coronavirus ascendió a mil 289, tras el anuncio de doce muertos este viernes por la COVID-19, de acuerdo con la Dirección General de Salud de ese país.

Con la confirmación de otros 988 casos con el virus, Sudáfrica acumula 20 mil 125 positivos a la enfermedad; mientras, el número de fallecidos se incrementó a casi 400.

