Investigan en Ecuador violación de los derechos humanos

Quito, Ecuador. – La Defensoría del Pueblo de Ecuador creó este miércoles una comisión especial para investigar las violaciones a derechos humanos en el contexto de las protestas populares en rechazo a la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles.

La entidad informó que en esos 12 días murieron 7 manifestantes, hubo mil 340 heridos y mil 152 detenidos como consecuencia de la acción de policías y militares.

A su vez, la Fiscalía confirmó este miércoles la condena a 6 años de cárcel del exvicepresidente Jorge Glas por supuesto soborno y otros cargos, los cuales no han sido probados.

Un tribunal de la Suprema Corte Nacional de Justicia declaró improcedente un recurso de casación interpuesto por Glas, preso desde hace 2 años en la cárcel de Latacunga, en la provincia sureña de Cotopaxi.

