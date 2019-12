Integra Hanoi la Red de Ciudades Creativas de la Unesco

Vietnam. – Hanoi amaneció hoy de fiesta tras recibir el certificado que la reconoce como miembro oficial de la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El representante de la Unesco en Vietnam, Michael Croft, entregó el documento acreditativo al presidente del Comité Popular Municipal, Nguyen Duc Chung, quien expresó que la pertenencia a la red incentiva a la ciudad a aumentar la regeneración urbana, desarrollar programas educativos y eventos culturales, atraer inversiones en un entorno de desarrollo sostenible y trabajar más por afincarse como un enclave intelectual e innovador.

La membresía de Hanoi a la red también refuerza su compromiso con el país, la región y el mundo de promover la creatividad y la participación de la ciudadanía en la vida cultural y la integración, señaló.

La inclusión de la capital vietnamita en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO constituye un reconocimiento a sus tradiciones y desempeños en diversas artes y manifestaciones culturales.

