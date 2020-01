Gran Misión Vivienda Venezuela entrega nuevos hogares al pueblo

Caracas, Venezuela. – Con la entrega de 1895 nuevos hogares, la Gran Misión Vivienda Venezuela alcanza la cifra de más de 3 millones unidades habitacionales construidas, informó el vicepresidente sectorial de Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz.

En septiembre último, la Gran Misión estableció el petro como sistema de pago, con el fin de permitir a los empresarios utilizar la criptomoneda para financiar con capital privado la construcción de casas de interés social.

La Gran Misión Vivienda Venezuela es un programa creado en 2011 por el comandante Hugo Chávez para atender a las familias que quedaron damnificadas por las intensas lluvias registradas a finales de 2010.

Posteriormente se extendió al resto de la población que por razones económicas y debido al alto costo de los inmuebles en el mercado especulativo, carecen de una casa propia.

