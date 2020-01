Gobernadora de Puerto Rico declara estado de emergencia

San Juan, Puerto Rico. – La gobernante puertorriqueña, Wanda Vázquez Garced, decretó un estado de emergencia y activó la Guardia Nacional, debido al sismo de 6, 5 grados que mantuvo zozobra en la población boricua.

La gobernadora Vázquez Garced, exhortó a manejar con calma la situación que ha sembrado el pánico en la población puertorriqueña, ya que el sismo se ha sentido en prácticamente todo el país.

Vázquez Garced anunció que activó la Guardia Nacional para que ayude en la verificación de puentes, viviendas y caminos, los cuales pueden haber resultado afectados por las sacudidas, que dejaron sin servicio a unos 250 mil abonados a la Autoridad de Energía Eléctrica.

Con excepción de los servicios esenciales, las clases en el sistema público se suspendieron hasta tanto se inspeccionen los edificios de escuelas, varios de los cuales han resultado ampliamente afectados, y uno hasta derrumbado.

