Expulsan de Chile a más de 50 inmigrantes

Chile. – Las autoridades informaron que un total de 56 ciudadanos peruanos, venezolanos y colombianos fueron expulsados de Chile por haber cometido delitos o infringido las leyes migratorias.

Los extranjeros que abandonaron el país por vía aérea concretaron este viernes un nuevo proceso de expulsión, entre ellos están 10 peruanos y 5 colombianos que serán llevados hasta las capitales de sus respectivos países.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que de ese grupo, 12 fueron detenidos por haber participado en saqueos ocurridos tras el estallido social en octubre; mientras que 27 habían ingresado de forma clandestina a Chile.

El intendente Felipe Guevara opinó que los extranjeros son bienvenidos en Chile, pero si van a contribuir, a trabajar, a generar mejores condiciones para todos, no para destruir, saquear y vandalizar la ciudad.

