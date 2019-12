Evo Morales rechaza orden de detención en su contra

Buenos Aires, Argentina. – El expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó este miércoles la orden de detención dictada en su contra por la Fiscalía de La Paz, porque con ella los promotores del golpe de Estado del mes pasado pretenden criminizarlo.

A través de su cuenta en Twitter, Evo aseveró que quienes lo conminaron a renunciar anuncian su detención por temor a que regrese al país a retomar el proyecto plurinacional que emprendió hace 13 años.

Tras el golpe, la derecha boliviana instauró un Gobierno de facto que ha emprendido una campaña de persecución contra los dirigentes del Movimiento al Socialismo, partido de Morales que ocupa la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados.

El expresidente boliviano comanda desde el exilio el proceso electoral de esa organización de cara a los comicios anunciados para el año próximo y aseguró que derrotará el golpe de Estado en su país, que siempre será libre y soberano.

