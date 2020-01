Elecciones permitirán rescatar orden constitucional en Venezuela

Caracas, Venezuela.- El integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ramón Lobo, aseguró que participar en las elecciones parlamentarias de este año permitirá rescatar el orden constitucional del órgano legislativo.

Lobo manifestó que luego de la elección del diputado opositor Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional aspira que el Parlamento pueda entrar en su cauce constitucional y que esa instancia pueda ser sacada del desacato.

El dirigente precisó que la elección de diputados que tendrá lugar este año, además, permitirá que el pueblo se exprese y se pueda normalizar el trabajo entre el poder legislativo y los demás poderes para lograr fines esenciales del Estado.

El pasado sábado, el canciller bolivariano Jorge Arreaza, aseguró que el pueblo venezolano dará un golpe demoledor a la derecha en las próximas elecciones, y puntualizó que la oposición que vende al país será derrotada.

