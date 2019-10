Dos muertos y catorce heridos por tiroteo en Texas

Texas, Estados Unidos. – Al menos dos personas murieron y 14 resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego durante una fiesta de estudiantes universitarios en la localidad estadounidense de Greeville, Texas.

Los disparos comenzaron cerca de la medianoche, en The Party Venue, un espacio para eventos ubicado en un tramo escasamente poblado de la autopista 380 al que asistieron miembros de una fraternidad universitaria de Texas.

Según una cadena de televisión, las autoridades buscan al hombre armado sospechoso del tiroteo ocurrido en la localidad de 27 mil habitantes, al noreste de Dallas que dejó 2 muertos y varios heridos.

Hasta el momento, los investigadores no han establecido un motivo para el crimen ocurrido en el espacio donde había unas 700 personas, en tanto el Buró Federal de Investigaciones y el cuerpo especial de agentes Rangers de Texas participan en la pesquisa.

