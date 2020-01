Desde Venezuela, otro grito por la soberanía

Caracas, Venezuela. – Miles de venezolanos marcharon junto a representantes de movimientos sociales y partidos políticos de 50 países, unidos en la ciudad de Caracas para frenar la ofensiva neoliberal y exigir la soberanía de las naciones.

Junto a los participantes en el Encuentro Mundial contra el Imperialismo, los manifestantes reclamaron el respeto al derecho internacional, así como a los principios de autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de los estados.

Los visitantes congregados en la movilización participan hasta hoy en el Encuentro Mundial Por la vida, la soberanía y la paz, para expresar su respaldo a la Revolución bolivariana, y a su gobierno legítimo guiado por Nicolás Maduro.

Además, los presentes en la cita buscan articular una plataforma unitaria que ayude a impulsar la equidad y la justicia social en sus países, siempre en oposición al neoliberalismo.

