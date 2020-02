Denuncian efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Roma, Italia. – Las afectaciones al turismo ocasionadas por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre Cuba, fueron denunciadas por Madelaine González-Pardo, consejera para el Turismo en la Embajada cubana en Italia.

Gonzalez-Pardo, desde Belgrado, abordó el tema al dirigirse este viernes a funcionarios, gestores, turoperadores y otras personalidades vinculadas con la industria de ocio, durante un encuentro convocado por Gustavo Tristá, embajador de Cuba en Serbia.

Añadió que Serbia es un mercado con gran potencial, que puede aportar más a Cuba y continúan apostando por lograr mayor posicionamiento del producto turístico cubano.

La Consejera transmitió la invitación a participar en la Feria Internacional de Turismo 2020 que tendrá como sede al balneario de Varadero, considerada la segunda mejor playa del mundo.

