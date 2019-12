Denuncian a Keiko Fujimori por tráfico de influencias

Lima, Perú. – La excandidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, fue denunciada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, bajo las acusaciones de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Las acusaciones también pesan sobre los excongresistas Miguel Torres y Héctor Becerril, en calidad de autores, mientras que Keiko Fujimori es investigada en calidad de instigadora.

El procurador Amado Daniel Enco, presentó la denuncia ante la Fiscalía de Perú, y pide determinar la responsabilidad de los individuos acusados por presuntos daños a la administración pública.

La denuncia se da luego de la publicación en un medio de comunicación en la que el empresario Antonio Camayo, reconoció interceder a favor de Keiko Fujimori ante el exjuez supremo César Hinostrosa, para revertir la investigación fiscal que enfrenta la excandidata por lavado de activos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.