Declaran nulo Decreto de Guaidó sobre TeleSur

Caracas, Venezuela. – El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la nulidad absoluta del decreto para la creación de una comisión para la reorganización de la televisión internacional TeleSur.

La Sala Constitucional del Supremo sentenció la inconstitucionalidad y carencia de efectos jurídicos del proceso de reorganización y rescate anunciado por el diputado opositor Juan Guaidó.

Previamente, la presidenta de la televisora asentada en Caracas, Patricia Villegas, interpuso un recurso de nulidad ante el máximo tribunal.

La decisión también dejó sin efecto las designaciones de Leopoldo Castillo y Larissa Patiño como autoridades de la mencionada planta, que inició sus transmisiones el 24 de julio de 2005 y tiene su sede central en la capital venezolana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.