Cuba y China estrechan colaboración

Pekin, China. – La cooperación entre China y Cuba en la biotecnología exhibe hoy otro avance con la firma en Pekin del proyecto de inversión del primer parque conjunto para investigar, desarrollar, producir y comercializar productos obtenidos en el estado caribeño.

Según confirmó el embajador de la Isla, Carlos Miguel Pereira, la empresa en el gigante asiático a cargo del proyecto y autoridades de la Zona de Desarrollo de Fang chen gang rubricaron el convenio esta semana.

El proyecto incluye la construcción de una plataforma cooperativa para brindar mejores servicios en la salud pública y también de una empresa mixta que elaborará casi una decena de medicinas cubanas para tratar enfermedades cardíacas y cerebro-vasculares, entre otras.

La zona de Fang chen gang está llamada a convertirse en un polo industrial experimental en el desarrollo y producción de medicamentos para China y los países de la Asean.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.