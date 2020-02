Crean en Venezuela Cuerpo Nacional contra el Terrorismo

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó el Cuerpo Nacional contra el Terrorismo el cual asumirá la defensa del país ante los planes desestabilizadores perpetrados por terroristas.

Durante el lanzamiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, el mandatario anunció la creación de la nueva fuerza militar que será dirigida por el mayor general Hernán Gil Barrios.

Ese cuerpo armado asumirá con toda la defensa operativa la protección del país y el desmembramiento de todas las agrupaciones extremistas que pretendan perturbar la paz y la seguridad, expresó el presidente venezolano Nicolás Maduro, desde Palacio de Miraflores en Caracas.

Los grupos terroristas son enviados desde Colombia y Estados Unidos con el fin de sembrar discordia en la sociedad venezolana, desestabilizar el país y buscar una excusa para intervenir militarmente en la nación suramericana, advirtió el mandatario.

