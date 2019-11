Convocan en Chile a nuevas marchas contra política gubernamental

Santiago de Chile. – La Mesa de la Unidad Social, que aglutina a organizaciones sindicales, sociales, profesionales, estudiantiles y comunitarias chilenas llamó a la realización de nuevas marchas y huelga general en el curso de la semana.

Para mañana está previsto el inicio del paro por varios gremios fundamentalmente de sectores productivos, así como marchas y manifestaciones en todas las plazas del país austral.

Durante las protestas, los chilenos expresarán su rechazo al denominado Acuerdo por la Paz y una Nueva constitución alcanzados por los partidos de derecha sin contar con el criterio de la ciudadanía que reclama una Asamblea Constituyente con plena presencia popular.

Para el martes se anuncia una huelga general que exigirá al gobierno de Sebastián Piñera que responda por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas, denunciadas nacional e internacionalmente.

