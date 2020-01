Consejo europeo y comisión europea firman acuerdo de Brexit

Londres, Reino Unido.- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron el acuerdo sobre las condiciones de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aprobado este jueves por el Parlamento Europeo.

El proyecto de ley del conocido como Brexit completó el proceso parlamentario nacional y el 23 de enero recibió el sello real, además, se prevé que el 29 venidero se apruebe por el Parlamento Europeo.

Según analistas, Londres y Bruselas podrán entonces ratificar el acuerdo, asegurando la separación legal del Reino Unido el próximo día 31.

Se abrirá en ese momento un periodo de transición -que durará hasta diciembre de este año- en que el Reino Unido seguirá sujeto a las normas y cuotas financieras de la Unión Europea sin tener voto en la toma de decisiones del bloque de los 27 Estados comunitarios.

