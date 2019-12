Congresista estadounidense a favor de un acercamiento con Cuba

Washington, EE.UU. – La congresista demócrata Barbara Lee se pronunció nuevamente este martes a favor del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, al recordar que hace cinco años ambos países anunciaron el inicio de un proceso de normalización de relaciones.

A través Twitter, Lee lamentó que el sucesor de Obama revirtiera el progreso alcanzado en los nexos entre las dos naciones, con lo cual, consideró, perjudica a los pueblos cubano y estadounidense.

La congresista compartió en la propia red social un enlace a un artículo publicado este martes que refiere, entre otras cosas, el interés de Trump por ahogar a Cuba para asegurar el voto de los conservadores cubanoamericanos en Florida para 2020.

El texto también criticó la activación del Título Tres de la Ley Helms-Burton así como los ataques y mentiras de Washington para desacreditar las misiones médicas cubanas en el exterior.

