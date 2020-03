Ciudadanía de Honor de París para Lula da Silva

Francia. – La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregará mañana la condición de Ciudadano de Honor al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por su compromiso en la lucha contra las desigualdades.

De acuerdo con las invitaciones oficiales, la emblemática instalación del Ayuntamiento de París, con más de seis siglos de historia, acogerá el evento para reconocer al luchador y fundador del Partido de los Trabajadores (PT), quien estará acompañado por miembros de su partido, como la ex presidente Dilma Rousseff.

Durante su gestión, del 2003 al 2010, millones de seres humanos en el país sudamericano dejaron la pobreza y derrotaron al hambre y la marginación.

El título de Ciudadano de Honor de París es otorgado de manera excepcional por la defensa de los derechos humanos, como una manera de protegerlos, y la lista incluye a Mumia Abu-Jamal y Nelson Mandela.

