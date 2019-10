Asegura Siria que no negociará con los kurdos separatistas

Damasco, Siria. – El ejército sirio anunció este domingo que sus tropas comenzaron a moverse hacia las regiones del nordeste del país para enfrentar lo que calificó de “agresión” militar de Turquía.

Unidades de las Fuerzas Armadas comenzaron a desplazarse hacia las provincias nororientales para enfrentar a los invasores y ocupantes turcos, divulgó hoy la agencia oficial siria SANA.

Otros medios confirmaron que el ejército sirio ya entró en las ciudades de Manbej en el nordeste de la provincia de Alepo y de Ain Arab, en el norte de Raqa, después de que las milicias armadas kurdas abrieran todos sus puntos de control ante ese avance.

Por su parte, el gobierno sirio ratificó que no negociará con milicias armadas que adoptan una ideología separatista o son dependientes de Estados Unidos, quienes con su conducta traicionera trajeron al ocupante turco y provocaron la agresión al norte de Siria.

