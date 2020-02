Aerolínea venezolana operará con normalidad

Caracas, Venezuela. – El Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, ratificó el compromiso de mantener sus operaciones con total normalidad, pese a las medidas coercitivas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

La aerolínea bandera de la nación sudamericana reiteró a los más de 6 mil pasajeros con boletos comprados durante el mes de febrero, que podrán viajar sin ningún contratiempo en las fechas y frecuencias indicadas.

Conviasa, en un comunicado en Twitter, aseveró que desde el 2018 ha vencido el bloqueo impuesto por el Gobierno estadounidense, logrando así la ejecución oportuna de todas sus operaciones, e incluso la apertura de nuevos destinos.

En tal sentido, el consorcio aseguró que mantendrá las operaciones en sus 28 conexiones nacionales y 10 internacionales, así como los planes de ayuda humanitaria que adelanta el Gobierno bolivariano.

