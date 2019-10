Abordan en Francia situación de Cuba y perspectivas de cooperación

París, Francia. – La Asociación Cuba Cooperación Francia (CubaCoop) celebra su asamblea general con puntos en la agenda como la situación económica de la isla y las perspectivas de impulsar nuevos proyectos conjuntos.

Con decenas de iniciativas puestas en práctica en la mayor de las Antillas destinadas a potenciar el desarrollo local, la organización creada en 1995 para promover los vínculos de amistad y solidaridad busca ampliar la cooperación descentralizada e involucrar a nuevos actores galos interesados en trabajar con el país caribeño.

El transporte, el abasto de agua, las energías renovables y la cultura son algunos de los sectores que en los últimos años se han beneficiado en la isla a partir de la gestión de CubaCoop.

El presidente de la asociación, Víctor Fernández, señaló el propósito de llevar a cabo acciones como favorecer que empresas francesas inviertan en Cuba y adelantó que la asamblea adoptará una moción contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba.

