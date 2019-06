Guía Familiar: componente esencial contra huracanes

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, el Instituto de Meteorología, el Instituto de Recursos Hidráulicos, así como organizaciones provinciales y municipales del país elaboraron la Guía Familiar para la Protección ante Ciclones Tropicales.

Ese libro o plegable, distribuido hace 2 años y reproducido por la prensa nacional, tiene como timón la Directiva Número 1 Para la Reducción de Desastres, de abril de 2010, del entonces presidente del Consejo de Defensa Nacional General de Ejército Raúl Castro.

La Guía Familiar para la Protección ante Ciclones Tropicales se confeccionó considerando las experiencias de la respuesta a ciclones tropicales que han azotado a Cuba en los últimos años.

La Guía Familiar está diseñada para residentes en áreas urbanas y rurales y contiene las principales medidas de protección a la familia.

Un grupo importante de medidas para la protección de la familia y sus bienes, incluyendo las mascotas, contiene la Guía Familiar (urbana y rural) para la Protección ante Ciclones Tropicales.

Entre esas medidas se destacan la preparación de una mochila familiar para situaciones de desastres que debe contener muda de ropa para protegerse de la intemperie, linterna, velas, fósforos, alimentos que no requieran refrigeración, recipiente con agua para beber.

Además incluirá artículos de higiene personal, medicamentos prescritos por su médico, y documento de identificación personal.

En la Guía Familiar para la Protección ante Ciclones Tropicales se incluyen también las medidas para la respuesta temprana ante cualquier fenómeno, y en cada una de las fases ciclónicas: informativa, alerta, alarma y recuperación.

La Zona de Defensa en cada territorio o comunidad es la máxima autoridad de divulgación de las distintas fases por las que atraviesa el paso de cualquier fenómeno hidrometeorológico, de acuerdo con la Guía Familiar para la Protección ante Ciclones Tropicales, tanto para zonas urbanas como rurales.

Las familias deben conocer las vulnerabilidades del área donde radican, y siguiendo las orientaciones de la Zona de Defensa deben contribuir a la protección de las personas y sus recursos.

La Guía Familiar para la Protección ante Ciclones Tropicales es un arma eficaz para la preparación de la comunidad ante huracanes, debe ser de estricto conocimiento de todos en la familia.

No sería ocioso socializarla y hacerla llegar a los vecinos para contribuir a su preparación ante la ocurrencia de ciclones tropicales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.