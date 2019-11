Priorizan en Cuba la enseñanza del idioma inglés

La Habana, Cuba. – El dominio del idioma inglés es esencial para el futuro, afirmó la experta británica Anthea Edgar, profesora de la Universidad de Newcastle, en el acto de apertura del Curso para Especialistas y Profesores de Inglés, que se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Educación (Mined) de Cuba y la organización no gubernamental del Reino Unido, British Council.

El curso, que tiene lugar en la Escuela Ramal del Mined, está diseñado en cuatro módulos académicos que proponen un acercamiento a la lengua inglesa como segundo idioma.

Destacó Mayda Ramos, metodóloga nacional de inglés del Mined, que este taller potenciará el uso de ese idioma como materia priorizada en todas las enseñanzas.

Se incluye este evento, dentro de la estrategia del Mined para este curso escolar y contribuirá a la superación de más de 100 especialistas y docentes cubanos.

