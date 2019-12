Nuevas opciones para las ciencias tabacaleras

Pinar del Río, Cuba. – Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agroforestales en Pinar del Río, tendrán en lo adelante la oportunidad de enriquecer sus conocimientos en el ámbito tabacalero gracias a la apertura de una unidad docente relacionada con el desarrollo del cultivo.

La estructura con capacidad para medio centenar de alumnos, está enclavada en áreas de la Cooperativa Julián Alemán del municipio de Consolación del Sur, donde se cultiva la variedad Virginia para abastecer la cigarrería.

Subordinada al Grupo Empresarial Tabacuba, esa unidad docente pinareña facilitará conocimientos científico-técnicos a estudiantes, profesionales y trabajadores vinculados al cultivo de la hoja en la provincia y otros territorios.

Es propósito de la Agricultura en la provincia, aprovechar la diversidad tabacalera de ese territorio donde se fomenta desde los semilleros, las plantaciones, la cosecha y curado.

