Incrementan escuelas de La Habana medidas contra la Covid-19

La Habana, Cuba. – La dirección de Educación en La Habana realizó un plan de prevención y de medidas de control del nuevo coronavirus, de conjunto con Salud Pública, el cual incluye habilitar espacios de capacitación para informar los síntomas de esa enfermedad.

Yoania Falcón Suárez, directora de Educación en la capital cubana, explicó a Radio Reloj que el programa prevé la actualización en los planes de reducción de riesgo de desastres, relacionados con la prevención de la Covid-19.

Comentó que la estrategia garantiza que se establezca en las instituciones educativas las medidas para enfrentar la enfermedad e indicó la importancia de acudir al médico ante una infección respiratoria aguda y evitar el contacto directo con personas que tengan ese padecimiento.

Yoania Falcón Suárez recomendó lavarse las manos con frecuencia, especialmente después del contacto directo con personas enfermas en su entorno.

Yoania Falcón Suárez, directora de Educación en La Habana, dijo a Radio Reloj que para enfrentar el nuevo coronavirus la capital realiza una pesquisa activa en los puntos de recogida de alumnos becados.

Precisó la importancia de aislar a tiempo a los estudiantes con síntomas y signos de enfermedades transmisibles como las infecciones respiratorias agudas, síndromes febriles inespecíficos, diarreas y vómitos.

Subrayó Falcón Suárez que las direcciones de Educación en La Habana refuerzan las acciones de higienización de áreas y locales, para lo cual se debe evaluar el uso del hipoclorito, desinfectantes y productos de aseo.

Además, realiza la vigilancia activa de los factores de riesgos relacionados con las infecciones respiratorias, de morbilidad en los menores, educadores y trabajadores y fomento de materiales de información de la enfermedad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.