Incorporan en Matanzas aprendizaje del inglés en primer año de vida

Matanzas, Cuba. – El círculo infantil Estrellitas Rojas de la ciudad de Matanzas representa el único de su tipo en la provincia en incorporar el aprendizaje de la lengua inglesa en el primer año de vida, como parte del tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba.

Sandra Rodríguez Lima, directora del centro, expresó que el uso de las tecnologías y el intercambio con las familias mediante entrevistas constituyen novedades del perfeccionamiento educacional en los círculos infantiles, con el objetivo de desarrollar las capacidades cognitivas de los pequeños.

Mediante juegos de palabras en inglés y el uso de tabletas electrónicas se potencian capacidades como la escucha o la atención visual, lo cual ayuda a un mejor control muscular, además de potenciar diferentes partes del cerebro encargadas de la aprehensión del conocimiento, agregó Rodríguez Lima.

Regla Jiménez Almeida, subdirectora de la institución, expresó que para llevar a cabo estos cambios fue necesario capacitar a las educadoras mediante cursos y crear un ambiente de intercambio con la comunidad y la familia.

