Honran a profesores del Alma Mater

La Habana, Cuba. – Por haber entregado 50 años de sus vidas a la Universidad de La Habana, 68 profesores e investigadores, fueron reconocidos en el Alma Mater por su contribución a la formación de profesionales.

Entre los laureados se encuentran Talía Fung Riverón, Carlos Peniche, Dolores Torres Pérez, Helena Moros Fernández, Olga Mesa Castillo, Elvira Martín Sabina, Ricardo Martínez, Lesli Yañez, Roberto Yanez Pérez y Eduardo Torres Cuevas.

Miriam Nicado García, miembro del Buró Político y rectora de la Universidad de La Habana, dijo ante José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior, que los distinguidos por su labor en el Alma Mater son ejemplos de sacrificio y ejercicio de su profesión.

En el acto, fueron reconocidos trabajadores con más de 45 años de labor, quienes destacan por su permanencia y contribución al desarrollo de la Universidad de La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.