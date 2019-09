Falta de tallas en uniformes escolares en La Habana

La Habana, Cuba. – Aunque hubo atraso en la producción de uniformes escolares por la demora en la llegada a Cuba del tejido, la encomiable labor en la industria y el ritmo acelerado en la comercialización de las prendas, en La Habana, se ha empañado por falta de algunas tallas, comprobó Radio Reloj durante un recorrido por varios puntos de venta.

Algunos padres en la canastilla Los Tres Ositos, en el Cerro, elogiaron la iniciativa de extender el horario para comprar los uniformes, pero señalaron como deficiencia la falta de varias tallas para los grados continuantes.

En Diez de Octubre, en la tienda Guisa, Carmen Rodriguez salió descontenta porque no encontró uniforme para la medida de su hijo que comienza décimo grado.

Janet Díaz, en cambio, salió complacida por el buen trato en la unidad Meñique, del Bahía, y sobre todo porque adquirió la medida correcta del uniforme para su hijo.

