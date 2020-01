Escuela pedagógica estará representada en Congreso de la UJC

Granma, Cuba. – Los más de mil alumnos de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo, de Bayamo, estarán representados en el XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), por un delegado electo por vía directa en ese plantel.

El Licenciado en Psicopedagogía, Leonardo Fonseca Carrazana, resultó electo este martes en dicho centro, y significó la importancia que para preparar a las nuevas generaciones tiene la magna cita juvenil, ante la convulsa situación internacional y las limitaciones económicas de Cuba.

Este martes también en el policlínico Francisca Rivero, de Manzanillo, fue electo un delegado directo, al XI Congreso de la UJC, honor que recayó en el doctor Guido López Palacios.

El primer delegado al Congreso juvenil seleccionado en Granma, fue el joven Pedro García Espinosa, y recibió su credencial en Matutino Especial en la Jefatura provincial del Ministerio del Interior.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.