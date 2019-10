En continuo perfeccionamiento Educación Técnica y Profesional en Cuba

La Habana, Cuba. – La Educación Técnica y Profesional, en proceso de perfeccionamiento en el actual curso escolar, tiene como misión la formación de la fuerza de trabajo calificada de nivel medio, así como la capacitación a la población, a través de la integración escuela politécnica y de oficios, para dar respuesta a necesidades de desarrollo económico y social del país.

Este subsistema de Educación, se sustenta en el impacto de la formación profesional continua de los trabajadores, como fuerza productiva determinante del país.

En la actualidad, se desarrollan un total de 107 especialidades que responden al nivel técnico medio y a obrero calificado.

Así, la Educación Técnica y Profesional perfecciona actualmente el intento de formar un profesional de nivel medio portador de las habilidades requeridas por la especialidad en que se desempeñe.

