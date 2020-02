El consumismo global del ser humano

La Habana, Cuba. – El consumo se ha convertido en una religión, mientras que el modelo extrae-produce-descarta, lleva a la humanidad rumbo al abismo, afirmó el teólogo brasileño Frei Betto, al ofrecer una conferencia en el Congreso Universidad 2020.

Aseguró que tenemos que buscar otro mundo que es posible, como propone el foro social mundial e indicó que no tenemos un gobierno planetario, a pesar que tenemos un problema global.

Consideró Frei Betto en Universidad 2020, que hoy, 3 mil 400 millones de personas viven con menos de 5, 50 dólares diarios por lo que son explotados y oprimidos bajo el orden económico y político actual.

Precisó que los objetivos de desarrollo sostenible afirman que se puede erradicar la pobreza en todas sus formas hacia 2030, pero confían en el crecimiento económico global para cumplir esa gigantesca tarea.

El Congreso Internacional de Educación Superior, Universidad 2020 inició su segunda jornada de trabajo en el capitalino Palacio de Convenciones.

En conferencia magistral el politólogo y sociólogo argentino, Atilio Borón, intercambió con los presentes sobre la misión de la Universidad actual en la educación y formación de una ciudadanía activa.

El intelectual alertó sobre la tendencia mundial a una desigualdad creciente y lamentó que pocos académicos tomaran como tema de estudio esta prueba del fracaso rotundo del modelo neoliberal.

Atilio Borón abogó por la necesidad de fomentar agendas académicas destinadas a resolver problemas sociales, principalmente en la región latinoamericana, priorizando estos proyectos sobre aquellos enfocados en el desarrollo de nuevas tecnologías, propios de naciones que ponderan la competencia de mercado.

